Coronavirus.- Colombia añade a su balance otros 8.500 nuevos casos de coronavirus y rebasa los 190.000

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Colombia ha añadido este sábado otros 8.500 nuevos casos de coronavirus a su balance y ha rebasado así los 190.000 contagios, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud.

Concretamente, con los 8.560 nuevos positivos, el país ha registrado hasta el momento 190.700 contagios y 6.516 personas han muerto a causa de la pandemia, 228 más en las últimas 24 horas.

"Hoy se realizaron 26.422 pruebas, se registraron 8.560 casos positivos, de los cuales más del 75 por ciento están concentrados en seis municipios y se han registrado 228 fallecimientos, expresamos a las personas que han perdido sus seres queridos nuestra condolencia", ha expresado el presidente de Colombia, Iván Duque, a través de la cuenta de Twitter de la Presidencia.

Duque ha precisado que los mayores de 70 años son solo el siete por ciento de las personas contagiadas, pero son más del 35 por ciento de las personas que están en unidades de cuidados intensivos y más del 50 por ciento de los fallecidos. "Si protegemos este segmento de la población y se cuidan con rigor estaremos minimizando efectos letales de la pandemia", ha subrayado.

El mandatario ha indicado que este sábado se ha alcanzado un total de 85.836 personas recuperadas tras superar el coronavirus.

"Cuando comparamos lo que tenía Bogotá en el mes de abril y lo que tiene hoy, el aumento de las unidades de cuidado intensivo y la capacidad de reacción a pacientes críticos ha sido supremamente importante, es un aumento de más del 40 por ciento en la capacidad de respuesta", ha sostenido.

Asimismo, ha subrayado que no existe "dilema" entre la protección de la salud y el desarrollo económico. "Si no tenemos buena salud no tenemos desarrollo económico y social y sin desarrollo económico y social no tenemos buena salud", ha apuntado.