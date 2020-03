Coronavirus.- Colombia declara el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha decretado este martes el estado de emergencia como medida de control y prevención de la pandemia del coronavirus, que afecta ya a 65 personas en el país.

Según el mandatario colombiano, la medida es "consecuencia de las condiciones excepcionales que enfrenta el país" y ha insistido en que la decisión se ha tomado de manera "conjunta" con los ministros que conforman su gabinete.

"La pandemia es, sin duda, el mayor desafío de la humanidad en los tiempos recientes. De la solidaridad que demostremos hoy, de la responsabilidad con la que actuemos, depende que podamos recuperarnos del golpe tremendo que está recibiendo el mundo entero", ha justificado Duque en un discurso televisado.

La medida implica que a partir de este viernes y hasta el 31 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, con la excepción de salir a comprar bienes de consumo y primera necesidad, utilizar los servicios de salud, adquirir medicamentos o acceder a servicios financieros.

Por otra parte, Duque ha reconocido que el estado de emergencia "implica grandes sacrificios", al tiempo que ha asegurado que no ha sido "fácil" tomar la decisión. "Pero la gravedad de las circunstancias nos impone la necesidad de actuar, protegiendo a los más vulnerables frente al ataque del coronavirus y hacerlo con la debida severidad", ha detallado.

Asimismo, ha indicado que "es muy importante" que no sea el "pánico" el que dicte las acciones de la ciudadanía, y ha pedido "serenidad" para tomar decisiones porque de ella depende la "contundencia" de las mismas.

Por último, ha hecho hincapié en que "este no es un momento para las divisiones políticas". "El virus no reconoce entre sectores sociales ni compra ideologías. Este es el momento de la verdadera unión de los colombianos, de la verdadera Colombia, de esa Colombia que es resiliente, que no se detiene ante las adversidades y que siempre, siempre, sale adelante", ha zanjado.

Duque ya anunció el lunes el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales de Colombia con Ecuador, Brasil y Perú para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Además, Colombia ya decretó la prohibición de los eventos con más de 50 personas en todo el país y ordenó el cierre de bares, discotecas y la suspensión de las clases en colegios y universidades.

DIÁLOGO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

Por otra parte, las Defensorías del Pueblo de Colombia y Venezuela han emitido un comunicado en el que aseguran que ambas naciones han decidido promover "un diálogo fluido y constante" con el propósito de "velar conjuntamente por las garantías de los ciudadanos venezolanos y colombianos que día a día transitan la frontera" entre ambos países.

En este contexto, han afirmado su compromiso mutuo de acompañar a la población para asegurar su acceso a servicios de salud, "independientemente de dónde se encuentre", además de mantener activo un canal de comunicación ante una eventual "contingencia binacional que pueda precipitarse con ocasión de la propagación del Covid-19".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este martes que hay comunicación directa con el Gobierno de Colombia por la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, a pesar de que Duque dijera de él que no era un canal "confiable".

La relación entre Caracas y Bogotá es tensa desde hace años debido a la crisis política, económica y humanitaria que sufre Venezuela, si bien ha alcanzado un nuevo pico por la decisión de Colombia de cerrar su frontera. Para Duque es una medida necesaria porque --ha afirmado-- el país vecino no cuenta con medios para detectar el Covid-19.

En respuesta, Maduro solicitó formalmente al secretario general de la ONU, António Guterres, que interviniera porque considera que el cierre de los pasos fronterizos solo aumentará el uso de las vías clandestinas, lo que anula los controles sanitarios.

De acuerdo con Maduro, en ese contacto telefónico del lunes entre los dos gobiernos se decidió que la OMS establecerá los protocolos de atención a la población de las localidades fronterizas a ambos lados de la línea limítrofe. "A pesar de las diferencias ideológicas se pueden llegar a acuerdos", destacó el presidente venezolano, citado por VTV.

En Venezuela hay 33 casos confirmados. A nivel global, el Covid-19 deja casi 8.000 muertos y más de 198.000 contagiados.