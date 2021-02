Comienza a distribuirse la vacuna de AstraZeneca en Alemania

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este sábado han comenzado a distribuirse en Alemania las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford. En total es un primer cargamento de 350.000 dosis.

El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, ha indicado en declaraciones recogidas por la televisión pública ARD que habrá fondos adicionales para adquirir estas dosis de la farmacéutica sueco-británica.

Otras 390.000 dosis llegarán la semana próxima, parte de los 3,2 millones de vacunas que AstraZeneca tiene previsto entregar a Alemania hasta primeros de marzo.

La de AstraZeneca es la tercera vacuna autorizada en Alemania, aunque en este caso su uso se limita a personas de entre 18 y 65 años por la falta de estudios relevantes sobre sus efectos en personas mayores.

Según el portal Our World in Data vinculado con la Universidad de Oxford, Alemania ha vacunado ya a un 3,59 por ciento de su población. A nivel de contagios, Alemania es el décimo país del mundo y el 69º en casos 'per capita' con casi 2,3 millones de casos contabilizados y 61.661 muertes, según datos oficiales.