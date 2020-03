Coronavirus.- Contagiado por coronavirus el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra italiano

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra italiano, el general Salvatore Farina, ha dado positivo por el nuevo coronavirus y se suma así a los altos cargos que han contraído la nueva enfermedad en el país transalpino.

"Hoy me he sometido a la prueba del coronavirus y he dado positivo. Estoy bien. Estoy aislado en mi vivienda conforme a las directrices de las autoridades gubernamentales y los protocolos de salud previstos (...). Estamos procediendo a verificar los contactos que hemos tenido en los últimos días", ha apuntado Farina en una nota de prensa.

"Seguiré desempeñando mis funciones y seré sustituido por el general (Federico) Bonato en las actividades en las que no pueda participar. Extiendo un cordial saludo y un sincero agradecimiento a las mujeres y hombres del Ejército que trabajan para afrontar esta emergencia en los sectores operativo, de logística y sanitario", concluye la nota.

Farina se suma así a otros cargos de relevancia italianos contagiados por el nuevo coronavirus, como el presidente de la Región de Piamonte, Alberto Cirio, o líder el del Partido Democrático y gobernador de la región de Lacio, Nicola Zingaretti.

LOMBARDÍA CERRADA

Esta madrugada, el Gobierno italiano ha anunciado la prohibición por decreto de entradas y salidas de la región de Lombardía y otras 14 regiones consideradas hasta el momento "zonas rojas" desde el 8 de marzo y hasta el 3 de abril, tiempo suficiente para detectar cualquier posible nuevo caso del coronavirus.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado la firma de este decreto para acabar con la propagación del virus en el país. Según ha explicado, "se establecerá una restricción que limitará el movimiento en el territorio" y ha subrayado que será posible entrar y salir de estas regiones solo si se justifican "las necesidades laborales, situaciones de necesidad o en caso de emergencia".

"No hay una prohibición absoluta, sino que hay que justificarlo, habrá movilidad reducida. No se detiene todo sino que debemos entrar en un lógica en la que hay normas que tienen que ser respetadas", ha zanjado el primer ministro, en unas declaraciones recogidas por el diario 'Corriere della Sera'.