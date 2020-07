Coronavirus.- Dimite el máximo responsable de la lucha contra la pandemia en Costa Rica por dar un paseo en lancha

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, Rodrigo Marín, que es la cara visible de la lucha contra la pandemia de coronavirus en el país, ha dimitido tras dar un paseo en lancha sin respetar las medidas de seguridad recomendadas por el propio Gobierno.

La polémica surgió el fin de semana al difundirse por redes sociales unas fotografías en las que Marín aparece en un barco de pesca sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad con la tripulación.

En un primer momento, Marín reaccionó por Twitter explicando que se tuvo que desplazar hasta Guanascate para asistir el viernes a una reunión con la Cámara de Turismo local para revisar "temas de protocolo y reactivación de la zona".

"El sábado brindé el informe epidemiológico desde el hotel Margarita Ville y hoy, domingo, en mi día libre y tras revisar el protocolo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y verificar que los lineamientos fueran del ente rector en materia de turismo, decidí tomar una embarcación", explicó en Twitter.

Marín pidió entonces "una disculpa pública" a todo aquel que considerara que su comportamiento "no fue el debido", si bien reivindicó que se basó en las recomendaciones del ICT, según la cuales "el capitán es quien debe llevar careta".

Pese a esta "disculpa pública", la polémica ha ido creciendo hasta que finalmente ha presentado su dimisión en una carta dirigida al ministro de Salud, Daniel Salas, que ha difundido por redes sociales.

"Sin duda, es necesario predicar con el ejemplo y ayer (domingo) no fui consciente con el mensaje. Me equivoqué, no mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé el equipo de protección personal", ha dicho.

Marín ha querido dejar claro que "estas acciones inoportunas no representan el actuar comprometido del Ministerio de Salud y de cada uno de sus funcionarios, que han estado trabajando incansablemente contra la emergencia".

"Mi interés no es enlodar el mensaje de prevención que le hemos dado a la población y, por ello, he decidido presentarle la renuncia a usted, señor ministro, dejando mi cargo como director de Vigilancia a partir de hoy mismo", ha anunciado.

Marín, costarricense de origen cubano que se ha caracterizado por un estilo directo en sus comparecencias diarias, dejará este puesto pero seguirá trabajando en el Ministerio de Salud, donde tiene plaza de funcionario, según ha informado el diario local 'Costa Rica Hoy'.

Costa Rica fue uno de los países latinoamericanos que mejor gestionó la pandemia en sus inicios, pero en el mes de junio se produjo un fuerte aumento de los contagios que ha obligado a endurecer las medidas preventivas. Actualmente, cuenta 11.534 positivos y 66 fallecidos.