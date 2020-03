Coronavirus.- Dinamarca cierra sus fronteras de forma temporal para impedir la propagación del coronavirus

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha anunciado este viernes el cierre temporal de las fronteras del país como medida para impedir la propagación de la pandemia de coronavirus, que no ha dejado víctimas mortales por el momento en territorio danés pero ha infectado a cerca de 800 personas.

En una rueda de prensa, Frederiksen ha aseverado que la medida permitirá al Gobierno tener el control completo de la frontera en unos días. "La Policía es responsable, pero vamos a pedirle al personal del Ejército que participe y forme parte de la guardia fronteriza", ha especificado antes de apuntar que el cierre se producirá a partir de las 12.00 (hora local) de la mañana de este sábado.

La mandataria, que ha tratado de tranquilizar a la población, ha recalcado que el cierre de las fronteras no afectará al abastecimiento de los supermercados. "El transporte de carga no está sujeto a control fronterizo, y eso es simplemente porque necesitamos llevar mercancías al país", ha expresado.

"Hoy hemos informado a la Comisión Europea y a nuestros países vecinos de esta decisión. El control fronterizo estará vigente hasta el próximo 13 de abril ", ha matizado, según informaciones del diario local 'Berlingske'.

En este sentido, ha aseverado que el país se encuentra en una situación "nunca antes vivida" y ha lamentado que esto "nos costará a todos". Aún así, se ha mostrado optimista y ha subrayado que los daneses "lo superarán".

La primera ministra ha garantizado que aquellos daneses que quieran volver al país podrán hacerlo, pero ha informado de que los extranjeros que así lo deseen tendrán que tener una "justificación". En caso contrario, "serán enviados de vuelta fuera de Dinamarca", ha insistido.

"Si no modificamos los patrones de viaje no evitaremos que la infección se propague", ha dicho para justificar la medida.

DOS PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO

Las autoridades sanitarias del país han alertado de que 23 personas con COVID-19 han tenido que ser ingresadas y que dos pacientes se encuentran en estado crítico.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Jeppe Kofoed, ha llamado a los más de 100.000 daneses que se encuentran en el extranjero a volver a casa. "Hemos tomado una serie de medidas del Ministerio de Exteriores para garantizar que los daneses en el extranjero puedan regresar a casa lo más rápido posible", ha afirmado.

Además, ha pedido a la población que ya se encuentra en territorio danés no salir del país: "Recomendamos no viajar desde hoy hasta el 13 de abril. No te vayas a menos que sea estrictamente necesario ", ha señalado.