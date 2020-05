Coronavirus.- Disturbios durante las protestas por la falta de alimentos en Santiago de Chile

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han sido detenidas durante los disturbios registrados este lunes entre Carabineros y manifestantes que protestaban por la falta de ayudas y alimentos debido a la crisis del coronavirus en la comuna de El Bosque, en el sur de Santiago de Chile.

Al lugar se han desplazado efectivos de Fuerzas Especiales, de la Policía de Investigaciones (PDI) y militares. Además, se está haciendo uso de gases lacrimógenos y de cañones de agua en camiones.

Los manifestantes levantaron barricadas durante la protesta para exigir ayuda, alimentos y las presencia de las autoridades. En concreto denunciaban que no tienen ningún sustento que les permita cubrir sus necesidades básicas, informa la agencia de noticias chilena Agencia Uno.

Muchos de ellos han perdido los ingresos tras ser despedidos debido a las restricciones para evitar contagios. "Es una burla y una humillación para el pueblo que esté pasando esto", ha denunciado una vecina en declaraciones a la prensa.

"De la Municipalidad nunca me ha llegado una caja de mercadería, nunca me ha llegado ayuda", ha relatado una vecina. "Hay gente que no tiene para comer", ha apuntado otro residente.

Dos personas han sido detenidas por portar elementos incendiarios, tres por desórdenes y tres más por infringir las medidas sanitarias. "El Bosque: Debido a la violenta alteración del Orden Público y quebrantamiento de cuarentena en la Provincia de Santiago, Carabineros de la 39ª Comisaria detuvo a 2 sujetos por porte de elementos incendiarios, 3 por desórdenes y 3 por infringir el Art. 318 del C.P.", ha publicado el cuerpo policial.

El alcalde de la comuna, Sadi Melo, ha explicado en declaraciones al Canal 13 que "lo básico ya se le acabó a nuestra gente". "Estamos en una situación de hambre, de falta de trabajo, bastante compleja", ha señalado. "La crisis sanitaria está teniendo el rostro de la pobreza en nuestras comunas", ha advertido.

Melo ha aprovechado para emplazar al Gobierno a la entrega de agilizar la ayuda anunciada para las familias: "Pedirle al gobierno que, por favor, las ofertas que hace las cumpla. Se nos dijo que se nos iban a entregar recursos de cien millones de dólares de libre disposición para comprar alimentos o elementos sanitarios. Sin embargo, esos recursos aún no llegan", ha explicado.

Este mismo lunes, el presidente chileno, Sebastián Piñera, ha asegurado que las 2,5 millones de cestas de alimentos que anunció el domingo comenzarán a entregarse a finales de esta semana o inicios de la próxima y por eso ha pedido "tranquilidad" a la población.

Desde la oposición, el Partido por la Democracia (PPD) ha emplazado al Gobierno a aumentar la ayuda económica a miles de familias que necesitan sobrevivir.

"Si no hay un apoyo económico potente a las familias vulnerables y de clase media para que puedan cumplir las cuarentenas, se podría producir una situación incontrolable muy lamentable", ha advertido la formación.

"La desesperación de los vecinos que no tienen ni siquiera qué comer debe empujar al Gobierno a ir más allá e impulsar nuevas medidas económicas", ha señalado el portavoz parlamentario del PPD, Raúl Soto.

Las autoridades chilenas han informado de 46.059 casos confirmados de coronavirus y de 478 fallecidos. Además hay 25.416 casos activos, según el último boletín oficial, que revela que el país está en plena curva ascendente de contagiados y muertos.