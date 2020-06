Coronavirus.- Duque estima que el "pico" de contagios de coronavirus en Colombia podría llegar hacia mediados de agosto

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha indicado que el "pico" de contagios de coronavirus podría llegar hacia mediados de agosto, en un momento en el que el país camina ya hacia la reapertura económica con "gradualidad".

"De acuerdo con los epidemiólogos del Instituto Nacional de Salud (INS) y del equipo de expertos, con el ritmo de crecimiento que tenemos en este momento, el pico de la epidemia estaría ocurriendo a mediados de agosto", ha dicho Duque en una entrevista publicada el domingo en el diario colombiano 'El Tiempo'.

No obstante, ha recalcado que "no estamos hablando de un fenómeno meteorológico, en el que el nubarrón está allá arriba y usted no tiene otra alternativa que esperarlo pasivamente acá abajo".

"Si tenemos disciplina social en esta apertura progresiva, lentificamos el ritmo de contagio y logramos que ese pico se demore en ocurrir y se aplane. En otras palabras, si adoptamos rigurosamente los protocolos de bioseguridad, nuestro sistema hospitalario estará listo para recibirnos en caso de que nos infectemos", ha sostenido.

Duque ha hecho hincapié en que ahora que Colombia inicia la desescalada habrá que extremar las medidas de precaución para evitar un repunte de casos. "Depende de cada colombiano la reducción de ese riesgo de contagio", ha defendido.

Colombia empieza este lunes una nueva fase en la que "las empresas de los sectores habilitados podrán empezar a presentar sus protocolos ante las alcaldías para que estas los autoricen a funcionar teniendo en cuenta restricciones de salubridad, higiene y aforo, pero además priorizando el teletrabajo para los colaboradores que puedan hacerlo".

"Hemos dicho que tenemos que prepararnos para una 'nueva normalidad' en la que recuperemos nuestra vida productiva de manera gradual, con nuevas reglas y protocolos para que mantengamos el distanciamiento social", ha señalado, incidiendo en que, "por ahora, vamos recuperando la vida productiva pero no la vida social".

Colombia ha registrado 27.219 casos de coronavirus, entre ellos 916 víctimas mortales, unos datos que Duque ha calificado de "positivos" porque suponen 499 casos por millón cuando la media suele ser de 741. "Estas cifras no son motivo de triunfalismo, pero nos dan claves para continuar el rumbo que nos hemos trazado", ha considerado.