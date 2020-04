Coronavirus.- Ecuador anuncia el inicio de la "fase de distanciamiento" a partir del 4 de mayo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, ha anunciado este viernes que el país pasará de la fase de aislamiento a la de "distanciamiento" a partir del 4 de mayo, en medio de la pandemia del coronavirus, una etapa que ha definido como de "nueva normalidad".

"Vamos a pasar del aislamiento al distanciamiento", ha indicado Romo, ya que Ecuador está próximo a cumplir con la cuarentena decretada para frenar el avance de la Covid-19.

La nueva fase implica la reactivación de ciertos sectores económicos. "No podemos permanecer encerrados en casa", ha remarcado. No obstante, Romo ha enfatizado que la nueva etapa no implica una vuelta a la vida de antes de la pandemia.

"No significa que vamos a volver a lo que era enero o lo que era febrero. Es una nueva normalidad lo que vamos a tener después del coronavirus. Las cosas se harán de forma muy paulatina", ha agregado.

Romo ha precisado que los nuevos protocolos para la etapa de distanciamiento incluirán distintos horarios para realizar actividades y para el uso del transporte público, según ha informado el diario local 'El Comercio'.

Ecuador cumple medidas de restricción desde la noche del 16 de marzo, cuando el presidente del país, Lenín Moreno, declaró el estado de excepción y suspendió la jornada laboral presencial. Además, de 14.00 a 05.00 horas rige un toque de queda a nivel nacional.

La nación latinoamericana es uno de los países de América Latina más afectados por la pandemia de coronavirus. El jueves duplicó la cifra oficial de positivos, que están ya por encima de los 22.700, después de incorporar al balance resultados pendientes. La cifra de fallecidos ronda los 570, si bien las propias autoridades admiten que el balance real estaría ampliamente por encima.