Coronavirus.- Ecuador restringe la circulación de vehículos particulares a un día a la semana por el coronavirus

El Gobierno de Ecuador ha ampliado este viernes la restricción de la circulación de vehículos particulares a un día a la semana y de lunes a viernes, lo que implica que el sábado y el domingo no se podrán realizar desplazamientos en coche, como medida para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha anunciado la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que ha precisado que la medida, que antes establecía que la circulación estaba permitida dos días a la semana, entrará en vigor este lunes. "A partir de la próxima semana, la restricción de vehículos particulares será todavía más estricta", ha señalado.

Romo ha explicado que se ha mantenido el sistema para organizar la circulación de vehículos basado en el número final de la matrícula de los mismos, pero que las matrículas ya no tienen dos días permitidos para circular. Así, los vehículos cuyas matrículas que acaben en 1 y 2 podrán desplazarse el lunes; 3 y 4 martes; 5 y 6 miércoles; 7 y 8 jueves; y 9 y 0 viernes.

Asimismo, la ministra de Gobierno ha remarcado que "aun con el número de placa, la circulación no es libre" y ha insistido en que en Ecuador rige "una restricción total para movilizarnos, todos tenemos que estar en casa".

"Los permisos para salir de casa son excepcionales y vamos a sancionar de manera más estricta el salvoconducto. Tener el salvoconducto no significa que puedo circular (...) En el salvoconducto dice el motivo de salida de la casa. Si no es verificable, van a ser sancionados", ha avisado, según ha trasladado el diario local 'El Comercio'.

LOS ENFERMOS VIOLAN LA CUARENTENA

Por otra parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha informado este viernes de que algunas personas contagiadas de coronavirus o sospechosas de haberlo contraído violan el confinamiento decretado en el país.

"Personas inconscientes en algunos casos, e irresponsables en otros que, a pesar de haber salido positivo en las pruebas médicas o que son sospechosos de tener coronavirus se movilizan, salen de sus casas, incumplen la cuarentena", ha asegurado Moreno, que ha agregado que esta actitud amenaza "a sus amigos, vecinos". "Amenazan a todos con su andar irresponsable, dejan una estela mortal de coronavirus", ha aseverado.

No obstante, el mandatario ecuatoriano también ha reconocido que la mayoría de los ciudadanos han tenido una conducta "ejemplar" acatando las órdenes de permanecer en los domicilios.

"No lo dejen de hacer, veo con mucha preocupación que lo estamos dejando de hacer en el momento más crítico. Ahora hay más movilización, más vehículos y más personas en las calles. Por favor, no bajemos la guardia, no salgamos de casa", ha pedido, aludiendo a que "hoy más que nunca la disciplina es vital".

El Ministerio de Salud de Ecuador ha confirmado, hasta el momento, 3.368 casos positivos de Covid-19, mientras que las muertes ascienden hasta las 145. A nivel global, la pandemia del coronavirus, originado en la ciudad china de Wuhan, ha dejado hasta el momento más de 58.000 fallecidos y la cifra de afectados supera el millón.