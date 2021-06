Giammattei suspende el desfile previsto para el Día del Ejército en Guatemala: "No tiene sentido"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha anunciado la suspensión del desfile militar previsto para el 30 de junio con motivo del Día del Ejército al considerar que "no tiene sentido fomentar la ruptura de las normativas" impuestas por la pandemia de coronavirus.

A pesar de que ya no se realizará el desfile previsto para el próximo miércoles, el mandatario ha señalado que se podría realizar una pequeña conmemoración en una de las bases militares del país.

"No tiene sentido. Estaríamos fomentando el rompimiento de las normativas que hemos impuesto", ha afirmado Giammattei, que ha aclarado que la decisión se basa en motivos sanitarios, según informaciones del diario 'Prensa Libre'.

Así, ha lamentado que la conmemoración no pueda salir adelante a mayor escala dado que este año se celebra el 150º aniversario de la fundación del Ejército de Guatemala. No obstante, es el segundo año consecutivo que las Fuerzas Armadas del país no pueden desfilar debido a la pandemia.

El país ha registrado unos 283.000 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, de los cuales 8.785 han fallecido y otros 256.000 han logrado recuperarse de la enfermedad, más de un millar en el último día.