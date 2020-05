Coronavirus.- El Gobierno de Bolivia autoriza el uso de semillas tarnsgénicas

El Gobierno de la autoproclamada presidenta Áñez ha criticado al MAS por llamar a incumplir el confinamiento

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, ha cargado contra el decreto presidencial de la presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, que autoriza el uso de semillas transgénicas en un procedimiento exprés.

"Mientras el pueblo se sacrifica en la pandemia, el gobierno emite a sus espaldas un decreto ilegal que autoriza transgénicos, favorece a transnacionales y pone en peligro especies que son base de la alimentación en Bolivia, como el maíz, del cual somos centro de diversidad", ha publicado Arce en Twitter.

"Exigimos la abrogación inmediata del Decreto Supremo 4232 porque es ilegal, y atenta contra la soberanía alimentaria y el patrimonio genético de Bolivia. Tomaremos todas las medidas legales para impedir la autorización de transgénicos que ponen en peligro la salud del pueblo boliviano", ha añadido.

Incluso desde partidos afines a Áñez como Comunidad Ciudadana, del candidato presidencial Carlos Mesa, han criticado el decreto para la introducción de nuevas variedades de cultivos transgénicos.

La medida "podría tener efectos socioeconómicos y ecológicos de largo plazo". "No resolverá en lo inmediato las necesidades de alimentación que tienen los sectores populares, que se están sacrificando en esta cuarentena, menos aún con el algodón, que no es un alimento", ha indicado la formación.

Ese decreto supremo autoriza de manera excepcional procedimientos abreviados para la evaluación de variedades transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja y le otorga al Comité Nacional de Bioseguridad un plazo de diez días naturales para aprobarlos.

Sin embargo, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, defiende que "puede ser una respuesta también importante para que se pueda fomentar mayor productividad, fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos en las exportaciones".

ACUSACIONES AL MAS

Por otra parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha acusado a Arce, de pedir a la población que no cumpla la cuarentena rígida. "A mí me preocupa muchísimo. He visto en las redes mensajes del candidato Luis Arce Catacora, el candidato de Evo Morales, llamar a la desobediencia de la cuarentena, decir que esta noche (domingo) se acaba. Señores esto es serio, esto no es una broma, no estamos jugando", ha apuntado Murillo en rueda de prensa desde Cochabamba recogida por el diario 'Página 7'.

En respuesta, una portavoz del MAS, Marianela Paco, ha pedido a Murillo que "mayor seriedad, profesionalismo y respeto a la inteligencia del pueblo boliviano" y ha advertido que el objetivo es criminalizar las expresiones de "impotencia social".

El propio Arce ha publicado en su Twitter que "personas inescrupulosas han creado cuentas falsas utilizando mi nombre y mi imagen".

Este domingo organizaciones sociales afines al MAS convocaron "el petardazo", una explosión simultánea de pirotecnia en contra del gobierno de Áñez y para exigir la realización inmediata de las elecciones presidenciales pendientes. También se ha convocado "un cacerolazo contra el gobierno autoritario".