El Gobierno de Zimbabue insta a los funcionarios a vacunarse o a dimitir

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Zimbabue, Ziyambi Ziyambi, ha instado a los funcionarios del Gobierno a que se vacunen, y en caso de no hacerlo, los ha invitado a dimitir para garantizar "la protección de los demás".

De momento, en el país africano no es obligatoria la vacuna contra el coronavirus, aunque Ziyambi ha explicado en una entrevista en la emisora local ZiFM Stereo que "si eres un empleado del Gobierno, por la protección de los demás y de la gente a la que sirves, vacúnate".

En este sentido, el responsable de la cartera de Justicia ha indicado que los ciudadanos pueden "disfrutar de sus derechos en la calle o en sus casas", la Administración no obliga a vacunarse, aunque si los funcionarios "quieren disfrutar de sus derechos, que están en la Constitución, pueden renunciar".

Por el momento, Zimbabue cuenta con más de 125.600 contagios confirmados, entre los cuales hay 4.4.93 muertes por la enfermedad, según los datos del Ministerio de Salud. Por el momento, la Administración no obliga a la inmunización, aunque sí que anima a la población, entre ellos a los profesores.

No obstante, Ziyambi ya ha adelantado que "llegará un momento en que no querremos a ningún profesor que no esté vacunado".