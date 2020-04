Coronavirus.- Guatemala denuncia que hasta el 75 por ciento de los deportados procedentes de EEUU tienen coronavirus

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, ha denunciado este martes que entre el 50 y el 75 por ciento de los ciudadanos deportados por Estados Unidos han dado positivo por Covid-19 a su llegada al país latinoamericano, al tiempo que ha insistido en que, si no fuera por las deportaciones, Guatemala contabilizaría menos casos.

Monroy, que ha valorado que Estados Unidos se ha convertido en "el Wuhan de América", ha pedido que el país norteamericano certifique que cada persona que deporta está en buen estado de salud, una petición que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, ya trasladó dentro de las conversaciones con Washington para continuar con la recepción de migrantes en el contexto de la pandemia del Covid-19.

No obstante, a principios del mes de abril, cuando el Ministerio de Salud ya había informado de que había casos positivos de Covid-19 entre los deportados, Giammatei contradijo al ministerio y aseguró que no había ninguno. Asimismo, insistió en que Estados Unidos certificaba que los migrantes no eran portadores del virus, ha informado el diario local 'La Prensa Libre'.

Un mes después de detectarse el primer caso positivo de coronavirus en Guatemala, el país centroamericano ha registrado un total de 180 contagios, según ha comunicado este martes Giammatei. La cifra de fallecidos asciende a cinco, mientras que la de recuperados a 19.