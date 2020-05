Coronavirus.- Hong Kong reanudará la labor "normal" de los servicios públicos el próximo lunes

Coronavirus.- Hong Kong reanudará la labor "normal" de los servicios públicos el - Keith Tsuji/SOPA Images via ZUMA / DPA

La líder de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado este martes que los empleados públicos del territorio podrán volver a sus lugares de trabajo y reanudar su labor "normal" a partir del lunes próximo.

"El Gobierno ha decidido internamente que los servicios públicos se reanudarán el próximo lunes", ha señalado.

"Los servicios públicos ya están volviendo lentamente, y reanudarán su operatividad normal la semana que viene", ha agregado.

Según Lam, la mayoría de los 18.000 empleados públicos de Hong Kong dejarán de teletrabajar y todos los servicios públicos recuperarán el horario de oficina regular, ya que los casos registrados en la ciudad han disminuido en las últimas semanas.

Además, ha agregado que librerías, museos e instalaciones públicas al aire libre también reabrirán la próxima semana.

No obstante, Lam no ha confirmado si las restricciones que afectan al distanciamiento físico y las de los viajes procedentes de la China continental, que expirarán el 7 de mayo, se extenderán, aunque ha remarcado que la relajación de las medidas de contención tendrá lugar de manera "gradual" porque "no es una ciencia exacta".

"Quiero enfatizar que hay fluctuaciones en el número de casos", ha dicho Lam. "Entonces, no podemos derogar por completo estas restricciones y sólo podemos hacerlo gradualmente", ha agregado, según ha trasladado el diario local 'South China Morning Post'.

"Tenemos que imponer estas restricciones otra vez cuando sea necesario, hasta que se encuentre una vacuna y la mayoría de la gente se inmunice. Sólo entonces podremos bajar la guardia", ha aseverado.

Hong Kong ha confirmado, hasta ahora, un total de 1.035 casos de coronavirus y únicamente cuatro muertes.