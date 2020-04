Coronavirus.- Indonesia bate su récord de muertes diarias por coronavirus, con 40 fallecidos más

YAKARTA, 9 Abr. (DPA/EP) -

Indonesia ha registrado este jueves su cifra más alta de muertes por coronavirus en un solo día, con 40 fallecidos, lo que eleva a 280 las víctimas de mortales, de un total de unos 3.300 casos confirmados.

El portavoz del equipo gubernamental encargado de la gestión de la crisis del coronavirus, Achmad Yurianto, ha informado de que ya son 3.293 las personas contagiadas por Covid-19 en el país asiático, 337 de los cuales se han sumado en las últimas 34 horas.

En la capital indonesia, Yakarta, el Gobierno ha impuesto un cierre parcial siguiendo la petición del gobernador, Anies Baswedan, para poder combatir el virus. Todos aquellos que vulneren las medidas de cuarentena serán llevados ante la Justicia.

Las autoridades locales han comenzado este jueves a distribuir cajas con comida, mascarillas y otros productos de primera necesidad a domicilio. Las primeras entregas se han hecho con la ayuda de las fuerzas de seguridad en el distrito de Penjaringan, en el norte de Yakarta.

"Los vecinos no tienen necesidad de concentrarse para conseguir ayuda social. Vendremos casa por casa para que no haya aglomeraciones que puedan provocar una mayor transmisión del Covid-19", ha dicho el responsable social de asuntos sociales, según informa 'The Jakarta Post'.