Coronavirus.- Irán registra más de 2.500 casos y 200 fallecidos por coronavirus durante el último día

La BBC señala que la cifra de fallecidos podría ser tres veces más alta, citando datos filtrados

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha confirmado este lunes más de 2.500 casos y más de 200 fallecidos por coronavirus durante el último día, unas cifras similares a las de las últimas jornadas, en medio del aumento de los contagios que ha sufrido el país durante las últimas semanas.

La portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Sima Sadat Lari, ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 2.598 nuevos contagios y 215 fallecidos, lo que sitúa los totales en 312.035 y 17.405, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, ha indicado que en estos momentos hay 4.104 pacientes ingresados en estado crítico, al tiempo que ha apuntado que 270.228 personas han superado hasta la fecha la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

Sin embargo, informaciones recogidas durante la jornada por la cadena de televisión británica BBC apuntan a que la cifra de fallecidos en Irán a causa del coronavirus podría ser cerca de tres veces más alta.

La cadena, que cita datos gubernamentales filtrados por una fuente anónima, ha indicado que estos registros apuntan a cerca de 42.000 muertos hasta el 20 de julio, cuando las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad hablaban de 14.405 fallecidos.

Asimismo, recogen 451.024 casos en el país, una cifra que supera ampliamente los 278.827 de los que informó el Ministerio en aquella fecha. Los datos filtrados incluyen datos sobre ingresos en el país, con nombres, edad, síntomas y periodo de hospitalización.

La cadena británica ha señalado además que esta discrepancia en las cifras coincide con la diferencia entre los datos oficiales y los cálculos que tienen en cuenta el exceso de mortalidad hasta mediados de junio en medio de la pandemia.

Doctores iraníes citados por la BBC han apuntado a presiones por parte de los organismos de seguridad e Inteligencia sobre el Ministerio de Sanidad y uno de ellos ha manifestado que el Ministerio "está en fase de negación".

"Inicialmente no tenían suficientes pruebas y, cuando las tuvieron, no las usaron lo suficiente. La posición de los servicios de seguridad era no admitir la existencia del coronavirus en Irán", ha resaltado este médico.

Así, ha recordado que fue la insistencia de dos médicos de la ciudad de Qom cuyo hermano falleció --Mohamad y Alí Molayi-- lo que forzó al Ministerio de Sanidad a reconocer el primer caso, después de que las pruebas realizadas post mortem confirmaran que el paciente estaba contagiado.

"Tuvieron mala suerte (las autoridades). Alguien con decencia e influencia perdió a su hermano. El doctor Molayi tenía acceso a esos caballeros (en el Ministerio) y no se rindió", ha explicado.

El Gobierno iraní no se ha pronunciado por el momento sobre las informaciones de la BBC, si bien la propia Sadat Lari reprochó el domingo a "algunos medios extranjeros" de indicar que Irán esté proporcionando una cifra de víctimas menor que la real.

"Si quisiéramos ocultar el problema como muchos países, como en Europa, habríamos informado con retraso y manipulado esta segunda ola de coronavirus a la que nos enfrentamos, con fines políticos", sostuvo, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní IRNA.