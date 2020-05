Coronavirus.- Irlanda no confirma ninguna nueva muerte a causa del coronavirus por primera vez desde marzo

Coronavirus.- Irlanda no confirma ninguna nueva muerte a causa del coronavirus p

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha confirmado este lunes que no se ha registrado ninguna nueva muerte a causa del coronavirus en Irlanda en las últimas 24 horas, algo que no ocurría desde el pasado 21 de marzo.

"Un hito importante hoy. El primer día sin muertes por la COVID-19 desde el 21 de marzo. Este es un día de esperanza. Prevaleceremos", ha indicado Varadkar a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Departamento de Salud de Irlanada ha confirmado 59 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el balance total a 24.698 contagios en el país. Las muertes, por su parte, se mantienen en 1.606.

Así las cosas, el director médico de Irlanda, el doctor Tony Holohan, ha explicado que la disminución en el número de casos nuevos y las muertes reportadas durante la semana pasada muestran que el país "ha suprimido a la COVID-19".

No obstante, Holohan se ha mostrado cauto respecto al hecho de que no se hayan confirmado nuevos fallecimientos y ha especificado que puede deberse al fin de semana o a retrasos en las notificaciones, según ha recogido el diario 'The Irish Times'.

Además, ha advertido a los irlandeses sobre el "comportamiento anticipatorio" en cuanto a relajarse respecto a los consejos para evitar contagios de coronavirus y percibir que existe un riesgo menor de contraer la enfermedad.