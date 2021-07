La isla tailandesa de Phuket reabre al turismo internacional tras más de un año de cierre por la COVID-19

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tailandia han informado este jueves de que la isla de Phuket, uno de los principales atractivos turísticos del país, ha reabierto a los turistas internacionales más de un año después del cierre por la pandemia.

Un primer vuelo con 25 turistas a bordo ha llegado ya a la isla, donde se espera que más de 200 aterricen este mismo jueves, según informaciones del diario 'The Bangkok Post'. Ahora, los turistas vacunados no tendrán que someterse a un periodo de cuarentena. No obstante, tendrán que someterse a un test de coronavirus.

"Los turistas tendrán que esperar a los resultados en el hotel. En caso de ser negativos, podrán salir libremente", ha indicado el presidente de la Asociación de Turismo de Phuket, Bhummikitti Ruktaengam.

Así, ha explicado que podrán "viajar libremente pero siempre dentro de la isla". "Si quieren visitar otras partes de Tailandia tendrán que estar primero 14 días en Phuket", ha añadido.

Tailandia ha registrado casi 260.000 casos de coronavirus, casi 5.000 en el último día, desde que comenzó la pandemia. Además, la cifra de fallecidos se encuentra en torno a los 2.000, con 53 más desde el miércoles.