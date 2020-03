Coronavirus.- Islandia declara el estado de emergencia después de aumentar el balance de afectados por el coronavirus

Coronavirus.- Islandia declara el estado de emergencia después de aumentar el ba - Keith Tsuji/SOPA Images via ZUMA / DPA

El Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Islandia ha declarado este viernes el estado de emergencia después de aumentar el balance de afectados por el coronavirus al detectar dos personas que lo han contraído dentro del país.

Islandia ha confirmado seis nuevos casos de coronavirus, por lo que han ascendido a 43 los casos confirmados. Dos de estos nuevos casos han contraído el virus dentro del país, mientras que el resto estaban relacionados con Italia o Austria, según ha informado el diario 'Iceland Monitor'.

"A la luz de esta información, ahora está planeado incrementar el nivel de alerta del Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias al estado de emergencia", ha afirmado el jefe de Epidemiología, Pórólfur Gudnason. Dos de los nuevos casos son un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años que no presentan hasta el momento síntomas muy graves del virus.

Las autoridades han trasladado que el estado de emergencia no afectará a la vida de los ciudadanos, aunque han indicado que se seguirán unas normas más estrictas para prevenir el contagio del coronavirus. "Esto no significa que vayamos a prohibir las reuniones públicas, pero no podemos evitar decir que se acerca el momento en que eso ocurra", ha sostenido el superintendente Vídir Reynisson.

Reynisson ha asegurado que la prohibición de las reuniones públicas es probablemente "una de las medidas más efectivas" que pueden tomar para evitar el contagio del virus. "Aún no hemos llegado a ese punto, pero creemos que es inevitable que tomemos ese camino en algún momento", ha añadido.

El coronavirus tiene su epicentro en la ciudad china de Wuhan, si bien se ha expandido por diferentes países de del sureste asiático, Europa, América y Oriente Próximo. Hasta este sábado, el Ministerio de Salud de China ha confirmado este sábado 3.070 muertes por el brote del nuevo coronavirus en el país y 80.651 contagiados.

Los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.