Israel adelanta que podría reabrir "todo" en un mes si no hay un repunte de los casos de coronavirus

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han adelantado que retirarán todas las restricciones en un mes si el país no registra en este periodo un nuevo repunte de los contagios, en el marco del descenso de los casos y los avances en la campaña de vacunación contra el coronavirus.

"Si no hay un aumento de los contagios, todo estará abierto en un mes", ha señalado el jefe de la respuesta ante la COVID-19 en Israel, Nachman Ash. "Estamos hablando de unas pocas semanas si las tasas actuales se mantienen", ha agregado, en unas declaraciones concedidas a la cadena de televisión israelí Channel 13.

Así, ha resaltado que las autoridades quieren esperar unos días tras las fiestas de Pascua "para ver si no hay contagios en las escuelas". "Queremos ver que el retorno a los estudios no provoca un aumento en los contagios", ha manifestado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Las declaraciones de Ash han llegado después de que el Gobierno aprobara el jueves reducir las restricciones para la vuelta a clase de varios cursos, una batería de medidas que entrará en vigor a partir del 13 de abril.

El Ministerio de Sanidad israelí ha cifrado este mismo viernes en 209 los casos detectados durante el último día, para un total de 835.641, con 6.280 muertos. Asimismo, ha agregado que en estos momentos hay 4.414 casos activos, entre ellos 276 en estado grave, una cifra en descenso desde hace varias semanas.