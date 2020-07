Coronavirus.- Israel niega "haber perdido el control" de la epidemia tras un nuevo máximo diario de casos de coronavirus

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha confirmado este martes un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, con cerca de 1.700 en las últimas 24 horas, pese a lo cual el ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, ha dicho que no cree que las autoridades "hayan perdido el control de la epidemia".

"No creo que hayamos perdido el control de la epidemia", ha señalado en declaraciones a la Radio del Ejército, antes de agregar que "toda aquella persona que piense que el virus no puede ser atrapado y estrangulado no sabe de lo que habla".

Edelstein ha dicho que "aún es optimista" y ha manifestado que cree que "la población es más disciplinada". "Eso se ve. Hay muchas más mascarillas (siendo usadas)", ha sostenido, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Asimismo, ha criticado la decisión de un comité del Parlamento de reabrir piscinas y gimnasios, en una polémica medida adoptada durante la jornada del lunes contra de la voluntad del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el propio Edelstein.

El ministro de Sanidad ha argüido que la decisión fue adoptada a causa de "una falta de comprensión" y ha adelantado que esto podría llevar "a un cierre completo". "Eso es algo que hemos estado intentando evitar desde mi primer día en el cargo", ha zanjado.

Netanyahu ha convocado este mismo martes una reunión de expertos para analizar la situación, según N12, después de que las últimas 24 horas hayan elevado el número de casos en el país por encima de los 42.200, con 368 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha reconocido durante la jornada que cerca de 12.000 israelíes se vieron obligados a entrar en cuarentena por error debido a fallos de la 'app' que utilizan las autoridades para trazar contactos de los casos positivos de coronavirus.

Ayelet Grinbaum, representante del Ministerio, ha indicado ante un comité del Parlamento que decenas de miles de personas presentaron una apelación tras recibir el aviso de que habían estado en contacto con un portador del virus, tras lo que se aprobó que "cerca de 12.000 personas" podían abandonar el aislamiento.

El uso de este programa por parte del Shin Bet fue relanzado en junio ante el aumento de los casos de coronavirus, si bien los críticos han apuntado a fallos que impiden determinar correctamente este trazado de contactos, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, ha habido quejas por la falta de respuesta en el teléfono habilitado en el Ministerio para responder a dudas y quejas sobre la pandemia, lo que ha llevado a las autoridades a reconocer que el sistema se ha visto colapsado.