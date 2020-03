Coronavirus.- Israel prohíbe las reuniones de más de diez personas y cierra establecimientos de ocio por el coronavirus

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este sábado la prohibición de reuniones de más de diez personas y el cierre de todas las actividades de ocio en un discurso en el que ha emplazado a sus conciudadanos a "adoptar un nuevo modo de vida" para las próximas semanas y posiblemente meses.

Así desde este domingo se cerrarán cafeterías, restaurantes, hoteles, centros comerciales, cines, gimnasios, salones de fiestas y centros asimilables, de lo que se desprende que todos los comercios no esenciales deberán cerrar. "Es una batalla por la salud pública. Estamos en guerra con un enemigo invisible (...). Podemos derrotarlo", ha señalado Netanyahu.

Netanyahu ha aclarado que supermercados, farmacias, bancos y otros servicios esenciales seguirán funcionando. En parcicular, el primer ministro ha destacado la importancia de mantener una distancia de al menos dos metros con el resto de personas.

El resto de actividades económicas y empresariales seguirán funcionando con normalidad fomentando el teletrabajo. En materia de transporte público no se han adoptado restricciones, pero ha advertido de que se está debatiendo esta cuestión.

Además Netanyahu ha explicado que el Gobierno utilizará medidas de vigilancia digital para seguir a los individuos contagiados, un método utilizado previamente para combatir el terrorismo. No ha concretado, pero ha reconocido que tienen implicaciones problemáticas en el ámbito de la privacidad. "Hasta ahora he evitado el uso de este tipo de medidas, pero ahora no tenemos elección", ha argumentado.

Además Netanyahu ha aprovechado para reiterar su llamamiento a la formación de un gobierno de unidad nacional con la coalición Azul y Blanco de Benni Gantz y con Yisrael Beitenu.

"Puede ir a peor, a mucho peor, antes de que mejore. Para que eso no pase necesitamos recursos. Hasta ahora estamos dentro del presupuesto. Me alegra decirlo. Pero esto no durará, necesitamos un presupuesto extraordinario para el coronavirus", ha indicado. Para ello ha defendido la estabilidad que daría un gobierno de unidad.