Coronavirus.- Italia suma otros 2.500 contagios tras realizar un récord de 120.000 test en un día

Coronavirus.- Italia suma otros 2.500 contagios tras realizar un récord de 120.0

La región de Lazio, donde se encuentra Roma, impone el uso obligatorio de mascarilla al aire libre

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Italia ha registrado este viernes 2.499 nuevos casos en el último día, en línea con los 2.548 del jueves, después de que en las últimas 24 horas se hayan efectuado una cifra récord de más de 120.000 test, según los últimos datos del Ministerio de Salud.

En total, la pandemia deja ya 319.908 casos confirmados, mientras que los 23 decesos del último día sitúan el balance de fallecidos en 35.041. Por otra parte, los pacientes curados son ya 220.970, otros 1.126 más que la víspera, mientras que en la UCI hay 294 personas, tres más.

La región de Campania se mantiene como el principal foco, con 392 nuevos contagios, mientras que en Lombardía, la región más castigada por la pandemia, se han registrado otros 307 casos en el último día.

Por lo que se refiere a Lazio, donde se encuentra Roma, ha habido 264 positivos, 115 de ellos en la capital. Así las cosas, las autoridades regionales han impuesto el uso obligatorio de la mascarilla siempre que se salga de casa a partir de este sábado, con la excepción de los menores de 6 años y quienes estén haciendo deporte.

El presidente de Lazio, Nicola Zingaretti, ha defendido la medida como "un potente instrumento para detener la curva y también para lanzar el mensaje de que debemos cumplir las reglas", prometiendo multas a quien no use mascarilla. Por otra parte, ha precisado que "por ahora no está previsto el cierre anticipado de bares y restaurantes" en la región capitalina.

Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha indicado que el Gobierno "no ha tomado una decisión" respecto a imponer el uso obligatorio de mascarilla al aire libre, después de que Lazio haya seguido los pasos de Campania, Calabria y Sicilia.

Desde Bruselas, donde ha acudido a la cumbre de la UE, Conte ha dicho que el Gobierno está constantemente en contacto con el Ministerio de Salud y los expertos, evaluando la situación y que también hablará con los presidentes regionales y "valoraremos". "En estos momentos no hemos deliberado ninguna medida en esta dirección", ha recalcado.