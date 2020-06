Coronavirus.- El líder del principal partido opositor de Pakistán entra en aislamiento tras dar positivo por coronavirus

Coronavirus.- El líder del principal partido opositor de Pakistán entra en aisla - Ppi/PPI via ZUMA Wire/dpa

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del principal partido opositor de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha dado positivo por coronavirus y se ha puesto en aislamiento, según ha confirmado su formación, en medio del drástico repunte de contagios en el país.

La portavoz de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PLM-N), Maryam Aurangzeb, ha indicado que Sharif, de 69 años y quien superó recientemente un cáncer, ha entrado en cuarentena en su casa por recomendación de sus médicos, según ha informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

El parlamentario de la PML-N Ata Tarar ha criticado además por las autoridades por la citación del martes para que compareciera ante un tribunal por un presunto caso de corrupción.

"Dijimos que es un superviviente de cáncer y que si quieren seguir la investigación lo hicieran por videoconferencia. Esto es una ciega venganza política", ha señalado. El partido de Sharif ha denunciado persecución por parte del Gobierno de Imran Jan.

Sharif hizo acto de presencia en el tribunal acompañado por cientos de seguidores de la formación, si bien Tarar ha recalcado que la PML-N había pedido que se respetara el distanciamiento social, algo que no tuvo lugar.

"No hubo un llamamiento oficial del partido. Queríamos evitar esta situación. Quiero dejar claro que, Dios no lo quiera, si le pasa algo, la Oficina Anticorrupción e Imran Jan serán responsables", ha remachado el parlamentario.

Sharif es hermano del ex primer ministro Nawaz Sharif, apartado del cargo por el Supremo en julio de 2017 por no revelar parte de un salario percibido de una empresa de su hijo y posteriormente fue condenado en otros dos casos separados por no revelar sus fuentes de ingresos.

Las autoridades paquistaníes han confirmado hasta la fecha 122.574 casos de coronavirus, con 2.394 fallecidos, en medio de un repunte de los casos tras el inicio de la desescalada. Jan ha dicho varias veces que no es favorable a volver a imponer un confinamiento por su impacto económico.