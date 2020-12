López Obrador asegura que el sector privado podrá comprar y vender la vacuna de la COVID-19 en México

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este lunes que el sector privado podrá comprar en el extranjero la vacuna de la COVID-19 para venderla después en México.

"¿Por qué no se permite que se venda en las farmacias? Si hay empresas que quieren comprar la vacuna en el extranjero nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna", ha aseverado.

En una rueda de prensa, el mandatario ha señalado, no obstante, el Gobierno comprará las vacunas necesarias para garantizar el acceso universal y gratuito a la misma.

"Lo que estamos haciendo es comprar toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, cada uno en su momento y no porque 'yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero o soy político, soy influyente y me vacuno primero'. No, así no es la cosa", ha declarado el presidente.

En este sentido, ha recordado que se ha decidido que los primeros en vacunarse sean los adultos mayores y el personal sanitario. "Hay que esperar el turno que corresponda a cada uno", ha dicho, según informaciones del diario 'Milenio'.

"Médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza, todos son prioridad, son los primeros a los que vamos a vacunar. Se calcula que serán de 700.000 a 550.000. Nos va alcanzar con el acuerdo que tenemos con Pfizer para los primeros meses", ha explicado.

Así, ha manifestado que el Gobierno seguirá adelante con su acuerdo con la farmacéutica china CanSino. "Vamos a cerrar el acuerdo (...) esta vacuna es muy importante porque no requiere de bajas temperaturas como la de Pfizer y además es de una sola aplicación", ha insistido antes de expresar que espera tener millones de dosis de esta vacuna para enero.