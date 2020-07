Coronavirus.- López Obrador dice que se hará el test del coronavirus antes de su viaje a EEUU

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aclarado este lunes que antes de iniciar su viaje a Estados Unidos se someterá a una prueba diagnóstica para descartar que tenga coronavirus, considerando que lo contrario "sería irresponsable".

"Me haré la prueba hoy en la tarde y mañana les informo", ha dicho en la rueda de prensa diaria, confiando en dar negativo porque no presenta "ningún síntoma". "No tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio, decaimientos ni problemas de respiración", ha contado, según recogen los medios mexicanos.

López Obrador ha explicado que hasta ahora no se ha hecho ningún test para la COVID-19, precisamente, porque no tiene síntomas, si bien ha esgrimido que no hacerse una prueba diagnóstica de cara a un viaje internacional "sería irresponsable".

AMLO, como le ha bautizado la prensa mexicana, ha detallado que partirá hacia Estados Unidos el martes por la noche y el miércoles iniciará la agenda, que incluye una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y visitas a los monumentos a Abraham Lincoln y a Benito Juárez.

El viaje de López Obrador ase enmarca en la entrada en vigor del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de libre comercio, por lo que se esperaba que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también de desplazara a Washington pero finalmente ha declinado la invitación, por lo que el encuentro será bilateral.

"Aunque ha habido conversaciones recientes sobre la posible participación de Canadá, el primer ministro estará en Ottawa para reuniones programadas del Gabinete y la sesión largamente planeada del Parlamento", ha dicho la oficina de Trudeau en un comunicado.

Además, ha aprovechado para incidir en que el T-MEC "es bueno para Canadá, Estados Unidos y México" porque "ayudará a garantizar que Norteamérica emerja más fuerte de la pandemia de COVID-19".

López Obrador ha informado en Twitter de que en las últimas horas ha hablado por teléfono con Trudeau, confirmando que no acudirá a la cita del 8 de julio en Washington. "Pero aceptó visitar México tan pronto sea posible. Tenemos muy buena relación", ha afirmado.