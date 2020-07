Coronavirus.- López Obrador dice que no está "científicamente demostrado" que la mascarilla impida el contagio

Coronavirus.- López Obrador dice que no está "científicamente demostrado" que la

Coronavirus.- López Obrador dice que no está "científicamente demostrado" que la - El Universal/El Universal via ZU / DPA

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido este viernes que no está "científicamente demostrado" que el uso de la mascarilla ayude a evitar el contagio del coronavirus, en el marco del auge de la pandemia en el país.

"No quiero yo entrar en polémica en este tema. Si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado", ha dicho al ser preguntado por qué no usa mascarilla en sus apariciones públicas.

López Obrador ha insistido en este sentido en que está cumpliendo las recomendaciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que se ha convertido en la cara visible de la lucha contra la COVID-19 en México.

"A mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López me han dicho que no necesito el cubrebocas, si mantengo la sana distancia", ha explicado, si bien ha apostillado que allí donde es obligatorio, como en los aviones, se la pone. De hecho, la única vez que se le ha visto con mascarilla ha sido en el vuelo hacia Estados Unidos para su visita oficial.

AMLO, como le ha bautizado la prensa mexicana, ha defendido en todo momento desde que comenzó la crisis sanitaria que los políticos, él incluido, no son "todólogos, sabelotodos", por lo que deben seguir el consejo de los expertos.

López Obrador se ha negado a imponer medidas preventivas, tales como cuarentenas o mascarillas, pero sí ha emitido recomendaciones. López-Gatell dijo en mayo que en el plan de desescalada "voluntario" se incluiría el uso del "cubrebocas" pero no ha sido así, según informa el diario mexicano 'El Universal'.

México, con 370.712 casos de coronavirus, incluidas 41.908 víctimas mortales, es uno de los países de América Latina y del mundo más castigados por la pandemia.