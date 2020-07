Coronavirus.- López Obrador dice que se pondrá la mascarilla cuando no haya corrupción en México

Coronavirus.- López Obrador dice que se pondrá la mascarilla cuando no haya corr

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado este viernes que se pondrá la mascarilla cuando no haya corrupción en el país, en respuesta a los reproches de la oposición por no usar el "tapabocas", en contra de lo que recomienda su propio Gobierno para evitar el contagio del coronavirus.

"Estaba yo viendo que los del PAN (Partido Acción Nacional) ya presentaron una denuncia porque quieren que me ponga cubrebocas. Me voy a poner un tapaboca cuando no haya corrupción", ha dicho López Obrador.

AMLO, como le ha apodado la prensa mexicana, ha propuesto un trato a la oposición. "Vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para ponerme mi tapaboca para que ya no hable, hagamos ese acuerdo", ha señalado.

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados anunció el jueves que recurrirá al Poder Judicial para obligar a López Obrador a utilizar mascarilla. En concreto, la oposición reprocha al presidente que sí la usara en su viaje a Estados Unidos pero no lo haga en México.

México es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus, con 416.179 personas contagiadas y 46.000 fallecidas que le sitúan como el sexto en el 'ranking' mundial y el segundo a nivel regional, solo por detrás de Brasil.

López Obrador se ha negado a imponer medidas obligatorias, limitándose primero a recomendar a los mexicanos que "se queden en casa" y después sugiriendo un plan de desescalada. La única medida que ha adoptado es el cierre de fronteras.

CONVENIO CON LA ONU

El mandatario mexicano ha anunciado este viernes un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS) para comprar medicamentos y equipos médicos en el extranjero.

López Obrador ha destacado que con ello México no solo se asegurará el abastecimiento de estos insumos básicos en el contexto de la pandemia, sino que evitará la corrupción en la adquisición de los mismos.

"El convenio con la UNOPS significa que vamos a obtener todas las medicinas en los países del mundo, medicinas de buena calidad a bajos precios y sin corrupción", ha destacado en la rueda de prensa diaria, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.

El presidente ha reconocido un "problema de fondo" por el desabastecimiento de medicamentos, lamentando que "siempre han faltado" y eso ha dado lugar a "corrupción" y hasta a la muerte de quienes los han tomado porque "se ha llegado al extremo de la distribución de medicamentos caducos".