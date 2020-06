Coronavirus.- López Obrador justifica que no se haya hecho el test del coronavirus: "No tengo síntomas"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha justificado este lunes que no se haya hecho la prueba diagnóstica del coronavirus, algo que se le ha reprochado más ahora que ha retomado sus giras nacionales, porque no tiene síntomas.

"No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente, estoy bien y me cuido", ha dicho López Obrador en la rueda de prensa diaria, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.

La presión sobre AMLO, como le han bautizado los medios locales, para que se haga el test de la COVID-19 ha aumentado tras conocerse que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo, ha dado positivo tan solo dos días después de haberse reunido con López Obrador.

El mandatario mexicano ha insistido en que está respetando las recomendaciones sanitarias, si bien ha reconocido que le es "desagradable" tener que mantener la distancia social con los simpatizantes que se le acercan en su 'tour' por la geografía mexicana.

México, con 117.103 casos y 13.699 es uno de los países latinoamericanos más afectados por el virus. López Obrador no ha querido imponer el confinamiento pero sí ha recomendado quedarse en casa. Ahora, la nación azteca continúa con la desescalada que empezó en mayo.