López Obrador no se vacunará por ahora contra la COVID-19 porque tiene "suficientes" anticuerpos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha trasladado este lunes que no se vacunará contra la COVID-19 porque por ahora tiene "suficientes" anticuerpos, después de haber contraído la enfermedad a finales de enero de este año.

López Obrador anunció la semana pasada que se vacunaría contra la COVID-19. No obstante, tras consultar con sus médicos, ha afirmado que esperará para recibir el fármaco.

"Consulté con los médicos. Al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí el contagio", ha explicado en su rueda de prensa diaria, recogida por el diario 'La Jornada'.

"Ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y no es indispensable por ahora que me vacune", ha agregado.

En este contexto, ha señalado que la vacunación a los adultos mayores mexicanos avanza "bien", lo que permitirá que si hay una nueva ola de contagios, llegue cuando estos ya estén inmunizados.

Sin embargo, también ha pedido cautela por el posible efecto que las vacaciones de Semana Santa pueden tener en los contagios. "Salió mucha gente en Semana Santa y estuvo en balnearios. Hay que ver qué situación nos puede producir este relajamiento", ha dicho, aunque ha admitido que la relajación es "entendible". Así, ha defendido que su Gobierno garantizará la libertad. "No es lo que pasa en otras partes y se confía más en la gente", ha zanjado.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias mexicanas han confirmado más de 2,5 millones de personas contagiadas de COVID-19, incluidas más de 204.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.