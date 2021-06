López Obrador recibe la segunda dosis de AstraZeneca y pide a los mexicanos que hagan lo mismo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recibido este martes su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio de AstraZeneca, después de haberse sometido al primer pinchazo el pasado 20 de mayo, y ha pedido al resto de sus compatriotas que hagan lo mismo pues "no hay ningún riesgo".

En un acto celebrado en el Palacio Nacional durante su habitual comparecencia matutina ante los medios, López Obrador ha recibido la segunda dosis por parte del personal del Ejército mexicano.

"Hay que seguir vacunándonos, voy por mi segunda dosis, para que no dejemos de vacunarnos", ha dicho el presidente mexicano, quien ha insistido en que "aún cuando está la pandemia a la baja" y "son pocos los contagios", no hay que confiarse.

En un primer momento el mandatario se mostró reacio al "espectáculo" de una vacunación ante las cámaras, pero terminó por acceder para crear conciencia entre una parte de la población mexicana, que se mantenía todavía recelosa acerca de los beneficios de la inmunización.

"Por alguna precaución que tengan, decirles que estamos seguros, que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves. Estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo para garantizar la seguridad de las personas y por eso vamos a vacunarnos, a protegernos todos", ha dicho.

Por otro lado, durante la comparecencia de este martes ante la prensa, el presidente mexicano también ha contado que el Gobierno lleva destinados 20.000 millones de pesos (820 millones de euros aproximadamente) en la adquisición de vacunas contra el coronavirus y que el país se encuentra entre los nueve con mayores dosis disponibles para inmunizar a su población.

"Tenemos que seguir cuidándonos, porque es una enfermedad traicionera, es un virus malo", ha dicho el presidente antes de percibir la segunda dosis de la vacuna. "No tenemos problemas. Toda la atención médica y las vacunas gratuitas, por eso no a la privatización de la educación, de la salud, del bienestar del pueblo".

"Hemos hecho todo, levantamos el sistema de salud del suelo, no habían camas, no habían equipos, no habían médicos, enfermeras, no había nada y, a pesar de lo fuerte que pegó la pandemia, nadie se quedó sin ser atendido, todos tuvieron la posibilidad de estar en una cama de hospital, y ahora todos van a tener garantizado su derecho a la salud y a la vacunación", ha subrayado.

Por otro lado, y aunque ha comenzado esta parte de su intervención recordando lo "muy malas" que son las comparaciones, ha mostrado una tabla en la que México se encuentra por debajo en el número de fallecidos por coronavirus con respecto a otros vecinos regionales, como Perú, Brasil, Colombia, Argentina, o Estados Unidos y varios países de Europa.

"Ha habido mucha desinformación, mala fe de medios convencionales, han sido tiempos de canallas, de zopilotes", ha dicho antes de anunciar que a partir de la próxima semana la conferencias del Gobierno sobre la situación de la pandemia pasarán a ser semanales y no diarias, aunque "si hay algo extraordinario se informará" de ello, matiza.

De acuerdo con las últimas cifras, México ha contabilizado 2,45 millones de casos acumulados de coronavirus, de los cuales 1,96 millones corresponden a pacientes que han logrado superar la enfermedad, por las 230.000 personas aproximadamente que han fallecido.