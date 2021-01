Maduro anuncia un antiviral que "neutraliza al cien por cien" el coronavirus

HANDOUT - 13 January 2021, Venezuela, Caracas: Venezuela's President Nicolas Maduro (L) arrives at the National Assembly ahead of the State of the Nation Report. Photo: Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur - Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dp / DPA