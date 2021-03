Maduro dice que en Venezuela no entrará "ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho este miércoles que en el país no entrará "ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo" y que no esté aprobada por sus institutos científicos, por lo que ha pedido a los organismos internacionales no enviar dosis que no han sido autorizadas, en referencia al inmunizador de AstraZeneca.

"No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada, que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales, por los institutos farmacológicos, por las autoridades sanitarias del país", ha pronunciado Maduro en una intervención transmitida por Venezolana de Televisión.

El presidente venezolano ha incidido en que al país "solamente van a venir las vacunas contra la COVID-19 comprobadas científicamente en Venezuela".

En este sentido, ha asegurado que se ha informado "con suficiente tiempo" al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de la solicitud que ha hecho el país para la "liberación del dinero secuestrado en el Banco de Inglaterra" de modo que Venezuela pueda adquirir los tratamientos necesarios para combatir la pandemia.

"En el momento en que se produzca, hemos autorizado un conjunto de vacunas que son las que van a entrar al país", ha puntualizado el mandatario.

Recientemente, el Gobierno venezolano anunció que no autorizará el uso de la vacuna AstraZeneca debido a la aparición de coágulos de sangre en algunas personas que han recibido la dosis en otros países.

Sin embargo, el director del departamento de emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, dijo el martes que Venezuela accederá por el mecanismo COVAX a las vacunas de AstraZeneca que son producidas en Corea del Sur.

Por ello, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha insistido en que la comisión científica del país ha decidido no incluir el inmunizador de AstraZeneca en los esquemas de vacunación. "Venezuela va a escoger a través de ese mecanismo (COVAX) cuál es la vacuna que está permitida para aplicar al pueblo venezolano", ha agregado.

Venezuela ha alcanzado 152.508 casos de coronavirus y 1.511 fallecidos a causa de la pandemia, mientras son más de 12.000 las dosis de la vacuna aplicadas, según datos de la Universidad Johns Hopkins.