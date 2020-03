Coronavirus.- Malta anuncia el cierre de bares, restaurantes, discotecas y cines a causa del coronavirus

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Malta, Robert Abela, ha anunciado este lunes que los bares, restaurantes, discotecas, cines y gimnasios del país serán cerrados a partir de la madrugada del miércoles para intentar evitar una mayor propagación del coronavirus.

Abela ha desvelado en rueda de prensa que las multas a cualquier persona que se salte la medida serán triplicadas, hasta los 3.000 euros, y ha apuntado que las autoridades están aplicando medidas progresivas para evitar "pulsar el gran botón rojo", en referencia al confinamiento.

"Los que dicen que un confinamiento duraría tres semanas no están siendo sinceros", ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que habrá ayudas para las empresas, según ha informado el diario 'The Times of Malta'.

En este sentido, el primer ministro ha prometido que el Ejecutivo no permitirá que las empresas "se ahoguen" y ha agregado que "no las abandonarán". "Tendremos cuidado con el lado económico mientras abordamos el lado sanitario", ha explicado.

"Hemos preparado planes para momentos como este y creo que podemos estar a la altura del desafío", ha dicho Abela, quien ha pedido una mayor concienciación a la población, después de un fin de semana en el que las playas han estado llenas.

"Entiendo que hay padres que no saben qué hacer con los niños pequeños, y esto es parte del motivo por el que no quiero cerrar todo hasta que no tengamos que hacerlo", ha explicado. "Por favor, sean responsable. Es un momento de sacrificios", ha remachado.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Chris Fearne, ha argumentado que el Gobierno busca "retrasar" el contagio del virus "mientras sea posible". "Preferimos hacer frente a un río que a un tsunami", ha argüido.

Malta había impuesto ya cuarentenas obligatorias de catorce días a todas las personas que llegaran al país y prohibido todos los viajes desde y hacia Italia, España, Alemania, Francia y Suiza.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó el 11 de marzo de que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote, que ha dejado más de 6.500 muertos a nivel mundial.