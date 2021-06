Coronavirus.- Malta no registra ningún nuevo caso de COVID-19 por primera vez en casi once meses

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias de Malta no han notificado este lunes ningún nuevo caso nuevo de COVID-19, un hito que no se producía en la isla desde hace casi once meses pero ante el que el Gobierno ha querido responder con un mensaje de cautela, para evitar que la población baje la guardia.

"Es esencial que mantengamos la disciplina y la responsabilidad", ha dicho el ministro de Sanidad, Chris Fearne, tras anunciar en Twitter que "es el primer día con cero casos desde el pasado verano", en concreto desde el 25 de julio de 2020, según 'Times of Malta'.

En total, Malta acumula 30.571 casos de COVID-19, si bien el domingo tenía registrados como activos algo más de 70. Más de 550.000 personas han recibido al menos una dosis de alguna vacuna contra el coronavirus, en un momento en que confía en amortiguar los efectos económicos de la pandemia con la temporada turística.