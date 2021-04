Coronavirus.- Malta relaja las restricciones a partir de la próxima semana debido a la drástica caída de nuevos casos

El primer ministro maltés anuncia la reapertura del turismo a partir del 1 de junio

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Malta, Robert Abela, ha anunciado este miércoles el nuevo calendario de reapertura económica tras las buenas cifras registradas en las últimas semanas, con menos de cien casos diarios en los últimos doce días.

Las escuelas primarias, las guarderías, y el resto de centros infantiles serán los primeros en reabrir sus puertas el lunes 12 de abril. Ese mimo día se retomarán las visitas a los centros de mayores y las cirugías menos urgentes que hasta el momento habían estado suspendidas.

A partir de mediados del mes de abril volverán las clases presenciales de la educación intermedia y escuelas secundarias, así como la posibilidad de asistir a ceremonias religiosas dentro de los templos.

No será hasta la semana del 26 de abril cuando los establecimientos y tiendas de servicios no esenciales puedan retomar su actividad, aunque con restricciones de aforo. Sin embargo no hay fecha todavía para la reapertura de la hostelería y la vuelta a las actividades deportivas, así como para los viajes a la isla vecina de Gozo.

"Necesitamos monitorear la situación, ser realistas al respecto y no dar a la gente falsas esperanzas", ha expresado el primer ministro maltés durante una rueda de prensa, en la que ha explicado que el objetivo del Gobierno es retomar "con cautela" la actividad económica de la isla, pero dando prioridad a la salud y a la educación.

Por otro lado, Abela ha anunciado para el primero de junio la reapertura de las actividades turísticas, pero ha advertido de que "no es el momento de relajarse" hasta que llega esa fecha, informa el diario 'Times of Malta'.

En ese sentido, el ministro de Salud, Chris Fearne, ha manifestado que es necesario seguir enfatizando en el cumplimiento de las normas para evitar que Malta salga de las llamadas "listas verdes" de otros países.

"Es crucial que nuestro país sea visto como un país seguro, de lo contrario es inútil reabrir al turismo", ha explicado Fearne, quien ha avanzado que Malta está preparada para proporcionar pasaportes sanitarios a sus ciudadanos en caso de que les sean requeridos para entrar en otros países.

El Gobierno maltés ha avanzado un plan de ayuda para el sector de unos veinte millones de euros.

En las últimas semanas Malta ha visto descender drásticamente el número de casos diarios, que sumado el avanzado plan de vacunación han hecho que el Gobierno de la isla mediterránea haya comenzado con su plan de desescalada.

El 42 por ciento de los adultos ha recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 96 por ciento de las personas que residen en los centros de mayores han sido ya inmunizadas.

Las autoridades confían en haber vacunado a todos los mayores de 60 años para finales de abril, una situación que se podría lograr si la Autoridad Europea de Medicamentos (EMA) avala el uso de la vacuna AstraZeneca para la población general.

El Ministerio de Salud de Malta ha registrado este miércoles 65 nuevos, para un total de 9.408, mientras que son 400 las personas fallecidas a causa de la enfermedad.