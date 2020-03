Coronavirus.- Más de 4.800 personas han sido detenidas en Argentina por saltarse la cuarentena obligatoria

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Seguridad de Argentina ha informado de que se han efectuado 4.828 detenciones por violar la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno de Alberto Fernández como una de las medidas impuestas para intentar frenar la expansión del coronavirus en el país, en donde ya se han registrado doce muertes y 589 contagios.

La cartera que dirige la ministra Sabina Frederic también ha puntualizado que, además de las 4.828 detenciones, también se han identificado a 138.793 personas que no pudieron justificar qué estaban haciendo en la vía pública, por lo que fueron obligadas a regresar a sus hogares.

Por su parte, el Ministerio de Salud ha confirmado este jueves la muerte de cuatro personas más, lo que supone un total de doce fallecimientos, mientras que el número de casos ha subido en 87 en las últimas horas, haciendo un global de 589.

Las últimos acontecimientos han motivado que el Gobierno argentino haya endurecido las restricciones decretando a partir de este viernes el cierre total de las fronteras aéreas y marítimas en todo el país hasta el 31 de marzo.

"Nadie podrá más podrá ingresar. Lo que hicimos fue completar una decisión del presidente", ha explicado el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Las autoridades, tal y como ha podido saber el diario 'Clarín', sólo permitirán la entrada este viernes de cuatro aviones que trasladan ciudadanos argentinos que habían quedado varados en el extranjero. De la misma forma, se avalará la salida de ciudadanos extranjeros en una serie de vuelos ya previstos para Francia, Italia y Estados Unidos.

Fernández ha contado durante una entrevista para el canal de noticias C5N que, en relación a los ciudadanos argentinos que han quedado varados en el extranjero, irán gestionando su entrada "a medida que se vaya evaluando la situación en el país".

"Su ingreso dependerá de si el sistema de salud pública puede absorberlos. No queremos que esto genere que tengamos que enfrentar a la pandemia con complicaciones", ha explicado Fernández, quien también ha anunciado en la televisión pública que el inicio de las clases "puede esperar".

"Si hay algo que no me urge es el inicio de clases. Eso puede esperar. Después veremos cómo recuperamos esos días. No tiene sentido subir a un chiquito o un adolescente a un colectivo y contagiarse. Nadie va a sufrir por terminar las clases un mes después", ha zanjado.