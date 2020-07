Coronavirus.- Merkel pide hacer un "gran" esfuerzo para la recuperación de la UE tras su reunión con Conte

BERLÍN, 13 Jul. (DPA/EP) -

La canciller alemana, Angela Merkel, ha pedido hacer un "gran" esfuerzo colectivo para garantizar la recuperación de la UE ante la crisis socioeconómica provocada por la pandemia de coronavirus, tras reunirse este lunes con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.

"La tarea es enorme y, por esa razón, la respuesta también debe ser grande", ha dicho Merkel en declaraciones a la prensa tras verse con Conte en el Palacio Meseberg, al norte de Berlín.

Esta reunión se enmarca en la serie de contactos bilaterales que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE están manteniendo de cara a la cumbre del viernes en Bruselas, de la que se espera un acuerdo sobre el fondo de reconstrucción.

La Comisión Europea ha planteado un fondo dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones se concederían en forma de transferencias --no reembolsables-- y 250.000 millones en forma de préstamos.

Italia y España, que están entre los potenciales destinatarios de este fondo, abogan por que la mayoría del dinero se obtenga vía transferencias, mientras que los llamados países frugales --Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia-- se oponen a las mismas.

Merkel ha defendido este lunes la cuantía del fondo y ha confiado en que se pueda llegar a un consenso sobre su estructura básica, aunque no ha querido aventurarse. "No sé si llegaremos a un acuerdo, aún no hay nada seguro", ha declarado.