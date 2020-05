Coronavirus.- México se acerca a la barrera de los 10.000 muertos por coronavirus

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han confirmado un total de 87.512 casos y 9.779 muertos por el coronavirus. En las últimas 24 horas contabilizadas se ha informado de 2.885 nuevos positivos, por debajo de los 3.227 de la fecha anterior. En cuanto a las muertes, son 364 los nuevos decesos, ligeramente por debajo de las 371 de las que se informó el sábado.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ha comparecido este domingo para dar los detalles del nuevo marco normativo en vigor desde este lunes, 1 de junio, por el que los estados podrán endurecer las medidas de prevención, pero en ningún caso rebajarlas, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

Esto se debe a la "focalización" y "asincronía" en los contagios en distintas zonas del país. "Lo más pertinente es que haya un manejo regional, pero tutelado por la autoridad sanitaria federal", ha explicado.

"No quiere decir salir a la calle a las actividades normales, que quede clarísimo; tampoco es que comercios, negocios y empresas pueden abrir, no, no. Donde hay semáforo rojo, tal como está estipulado en el acuerdo secretarial que se publicó el 15 de mayo, sólo pueden estar en función las actividades esenciales, incluyendo las tres nuevas, como construcción, minería y el sector automotriz, nada más", ha destacado López-Gatell.

También ha comparecido el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien ha recordado las nueve intervenciones para el cumplimiento del protocolo de regresos a clase, entre ellas garantizar el acceso de las escuelas a agua, jabón o gel antibacterial y maximizar el uso de espacios abiertos, así como empleo obligatorio de mascarilla.

En cuanto a las medidas para el regreso seguro al trabajo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ha detallado las que deberán aplicar las empresas, de las que se han registrado 17.854 que aseguran cumplir las medidas sanitarias para su reapertura, que incluyen desde señalización hasta protocolos en el ingreso del personal.

También dado ejemplos de la distribución en áreas de trabajo y ha insistido en que deberán desinfectarse todas las zonas comunes, sanitarios, superficies de contacto, así como mantener estrictos protocolos de sana distancia, incluso en áreas de cafetería y comedor.