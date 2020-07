Coronavirus.- México supera el umbral de los 400.000 casos de coronavirus con casi 45.000 muertes

Coronavirus.- México supera el umbral de los 400.000 casos de coronavirus con ca - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Las autoridades no harán obligatorio el uso de mascarilla, aunque las recomiendan

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

México ha superado este martes la barrera de los 400.000 casos de coronavirus, una cifra que ha alcanzado con casi 45.000 muertes confirmadas a causa de la COVID-19, según el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias mexicanas.

En concreto, México, el sexto país del mundo más afectado por la pandemia, ha constatado este martes 7.208 nuevos contagios de la COVID-19, por lo que ya cuenta con 402.697 personas infectadas.

En cuanto a los fallecimientos, los 854 confirmados en las últimas 24 horas han elevado el cómputo global de víctimas mortales hasta las 44.876.

En este contexto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, ha recomendado el uso de la mascarilla como una medida de prevención para evitar eventuales contagios de coronavirus, al tiempo que ha remarcado que ha de complementarse con medidas de higiene personal y distanciamiento físico.

"Usen su mascarilla, usen su mascarilla, es una medida auxiliar que complementa el lavado de manos y la sana distancia", ha señalado, según ha informado el diario local 'El Universal'.

Según López-Gatell, el Gobierno de México no tiene nada en contra del uso de mascarilla, aunque sí ha confirmado que no hará obligatorio el uso de esta medida preventiva porque confían en que la población no se preocupe únicamente de su propia salud, "sino por la de otras personas".