Coronavirus.- La ministra de Salud, séptimo integrante del Gobierno de Bolivia que da positivo por coronavirus

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Salud de Bolivia, Eidy Roca, ha dado positivo por coronavirus y se convierte en el séptimo miembro del Gobierno en contagiarse de la nueva enfermedad. El sábado dieron positivo el ministro de Minería, Jorge Fernando Oropeza, y el de la Presidencia, Yerko Núñez.

"La ministra Eydi Roca dio positivo, al igual que ayer el ministro de Minería Oropeza. Ella permanece estable", ha explicado el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, a la red Unitel.

Roca tenía programada una entrevista en medios estatales para tratar la situación de la epidemia en Bolivia, pero finalmente ha sido sustituida por el asesor del Ministerio René Sahonero.

El viernes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que al menos siete ministros "ya han caído" con el coronavirus, después que el jueves el propio ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, confirmase que dio positivo a la enfermedad.

"Nosotros los ministros estamos en primera línea trabajando con el pueblo. Ya van, si no me equivoco, siete ministros que han caído con COVID-19 y no por eso nos estamos escondiendo detrás de un escritorio, ni estamos mandando desde una mansión de algún lugar del mundo, no; estamos trabajando con la gente", ha afirmado Murillo.

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, se ha solidarizado con Roca a través de su cuenta de Twitter. "Mi apoyo a la Ministra de Salud que ha dado positivo al COVID 19. La lucha contra el virus sigue sin descanso y le deseo una rápida recuperación a la Ministra para reincorporarse a esta batalla por la salud de los bolivianos. ¡Fuerza Eidy!", ha publicado Áñez.