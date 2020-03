Coronavirus.- El ministro del Interior de Australia da positivo por coronavirus

El Gobierno central y las autoridades de los estados planean prohibir desde el lunes los actos con más de 500 personas

El ministro del Interior de Australia, Peter Dutton, ha confirmado que ha dado positivo en la prueba médica del coronavirus, tras haberse despertado con algo de fiebre y con dolor de garganta, según ha informado la cadena de televisión ABC.

"He contactado de inmediato con el Departamento de Salud de Queensland y me han hecho la prueba de COVID-19", ha explicado Dutton, en un comunicado. "El Departamento de Salud de Queensland me ha avisado esta tarde de que la prueba ha dado positivo", ha señalado.

"La política de sanidad de Queensland establece que cualquiera quye dé positivo tiene que ser admitido en un hospital y yo he cumplido con esa directriz", ha contado el ministro del Interior de Australia, antes de dejar claro que se encuentra "bien" y que irá informando sobre su evolución.

Dutton estuvo en Sídney en una reunión del Gobierno el martes y volvio el mismo día a Brisbane en un vuelo comercial. Este viernes por la mañana tenía previsto conceder una entrevista en una televisión privada pero no se presentó argumentando que tenía "dolor de estómago".

Ante la situación derivada de la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Australia y los líderes de los diferentes estados que conforman el país se plantean prohibir todas los actos que congreguen a más de 500 personas desde el lunes.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha dicho que esta prohibición no se ampliará a colegios, universidades, transporte público o aeropuertos y ha subrayado que se trata de una medida de precaución. "Es una medida de precaución. Estamos adelantándonos para garantizar que podemos minimizar el impacto en nuestra salud y que podemos garantizar que las personas tendrán la confianza de poder acceder a los servicios de salud que ellos y sus familias necesitan", ha señalado Morrison.