El ministro de Salud británico, Sajid Javid, positivo por coronavirus

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Salud británico, Sajid Javid, ha dado positivo por coronavirus menos de un mes después de regresar al gabinete del primer ministro, Boris Johnson, tras el escándalo que costó el cargo a su predecesor, Matt Hancock.

"Me sentía un poco grogui la pasada noche, así que me hice una prueba rápida y di positivo. Estoy esperando los resultados de una PCR. Afortunadamente me han puesto las dos inyecciones y mis síntomas son leves", ha explicado en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

El ministro se está autoaislando con su familia hasta que reciba los resultados de la última prueba.