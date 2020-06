Coronavirus.- El ministro de Sanidad insiste en que el "enemigo no está derrotado" mientras Italia suma 53 muertos más

Coronavirus.- El ministro de Sanidad insiste en que el "enemigo no está derrotad

ROMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, ha reconocido este jueves el riesgo de "una segunda oleada" y ha insistido en que "el enemigo no está derrotado", como lo demuestra el hecho de que en el último día se han registrado otros 53 muertos más en el país.

Según el último balance de Protección Civil, en las últimas 24 horas ha habido 53 decesos y otros 379 nuevos casos, lo que sitúa el total en 34.167 fallecidos y 236.142 contagios desde que comenzó la pandemia. De los nuevos contagios, 252 han sido en Lombardía, la región más afectada.

En la actualidad hay 30.637 casos activos, de los que 26.270 se encuentran en aislamiento domiciliario. Continúa el descenso de los hospitalizados, con otros 189 menos hasta 4.131, al igual que el de los ingresados en la UCI, 236, trece menos. Por lo que respecta a las personas que han conseguido superar la COVID-19 son ya 171.338, con otros 1.399 curados más en el último día.

Speranza ha comparecido este jueves ante la Cámara de Diputados para defender una vez más la actuación del Gobierno y la gestión de la pandemia. El ministro ha subrayado la importancia de "no ofrecer declaraciones contradictorias a los ciudadanos" y ha reconocido que "una segunda oleada o un recrudecimiento es posible".

"La epidemia no ha terminado, hay aún focos activos, el virus sigue circulando. Vamos por el buen camino pero el enemigo no está vencido", ha ilustrado, destacando que el número de pacientes curados sigue aumentando y que son muchas las regiones que no registran nuevos contagios.

"Son datos alentadores que sin embargo solo representan una parte de la realidad" puesto que "hay aún focos de transmisión y el virus, aunque de forma reducida y con prevalencia de casos asintomáticos, sigue circulando", ha insistido.