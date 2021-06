Moscú vuelve a rebasar su récord de contagios diarios con más de 9.200 casos en las últimas horas

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital de Rusia, Moscú, ha rebasado por segundo día consecutivo su récord de contagios diarios al notificar más de 9.200 casos en medio de un repunte generalizado de las infecciones en el país, que ha registrado casi 18.000 casos en las últimas 24 horas.

Concretamente, el centro operativo ruso en la lucha contra el coronavirus ha informado de 17.906 nuevos positivos de COVID-19 y 466 decesos asociados en la última jornada,

En total, el país ha registrado ya 5.299.215 contagios y 128.911 fallecidos, mientras que un total de 4.861.343 han recibido el alta, 10.684 de ellas en las últimas 24 horas.

En este contexto, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha anunciado este viernes la decisión de reducir a mil el aforo en los espectáculos públicos. "No quería hacerlo, pero no me queda otra. A partir de hoy limitaremos a mil personas el aforo en los espectáculos", ha recalcado.

Así, ha lamentado la presencia de "multitudes jubilosas en las pistas de baile" a pesar de los llamamientos de las autoridades al respeto de las medidas sanitarias. "Los teatros y los cines podrán funcionar, pero los espectáculos multitudinarios se van a suspender", ha añadido.

Sobianin ha desvelado además que se prorroga hasta el 29 de junio el cierre de los restaurantes en centros comerciales, mientras que entre las 23.00 y las 6.00 horas (hora local) los bares y restaurantes de la capital sólo podrán servir comida para llevar o a domicilio.