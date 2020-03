Coronavirus.- Nueva York cierra los colegios y California impone cuarentena a las personas mayores

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nueva York ha anunciado este domingo el cierre de los colegios públicos de la ciudad, mientras que California ha anunciado la imposición de una cuarentena en sus casas para las personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Otros estados han empezado también a imponer restricciones para evitar el contagio del coronavirus.

"Estoy convencido de que tras los acontecimientos de hoy no había otra opción", ha afirmado el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que ha confirmado cinco muertos y 329 casos de coronavirus solo en la ciudad. "Puede que no volvamos en lo que queda de curso escolar. Puede que no tengamos la oportunidad de reabrir" los colegios, ha advertido.

La medida se ha tomado a nivel estatal, por parte del gobernador Andrew Cuomo, que ha anunciado el cierre de colegios en Westchester, Nassau, Suffolk y la propia Nueva York.

En California, el gobernador, Gavin Newsom, ha ordenado que todas las personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas permanezcan en sus casas. Además se cierran todos los bares y los restaurantes solo podrán abrir si respetan los seis pies (1,8 metros) de distancia.

En Ohio el gobernador Mike DeWine ha cerrado todos los bares y restaurantes a partir de las 21.00 horas de este domingo. "¿Cuánto durará la orden? Francamente, no lo sabemos", ha reconocido. También el estado de Illinois ha cerrado bares y restaurantes desde el lunes y hasta el 30 de marzo. En Boston, el alcalde Marty Walsh ha abogado por convertir los restaurantes en negocios de comida a domicilio.

Estados Unidos ha confirmado más de 3.000 casos del nuevo coronavirus y 61 muertes, 25 de ellas relacionadas con un centro de mayores de Kirkland, en el estado de Washington (noroeste).