Nueva Zelanda impone restricciones en la capital tras el positivo de un turista australiano

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nueva Zelanda han anunciado restricciones en la capital, Wellington, después de que un turista australiano diera positivo por coronavirus tras visitar la ciudad, que ha pasado al nivel 2 de alerta hasta el domingo.

El ministro para Respuesta ante la COVID-19, Chris Hipkins, ha resaltado que se impondrán límites a las reuniones, en las que no podrán participar más de cien personas, mientras que las mascarillas vuelven a ser obligatorios en el transporte público.

"Siempre hemos tenido planes en marcha para situaciones como esta y es en lo que estamos trabajando ahora", ha sostenido, antes de recomendar a la población que use mascarilla siempre que no sea posible mantener la distancia social, según ha informado el diario 'The New Zealand Herald'.

Asimismo, Hipkins ha incidido en que las personas que hayan estado durante el fin de semana en la región de Wellington deberían cumplir con estas mismas restricciones allá donde se encuentren en estos momentos para evitar cualquier posible propagación del virus.

El ministro ha defendido que por el momento no se ha optado por un confinamiento debido a que se ha decidido aplicar una "postura cautelosa" y supervisar la situación. Cuatro personas que fueron contacto estrecho del turista australiano han sido aisladas, dos de las cuales ya han dado negativo.

Nueva Zelanda y Australia han autorizado los viajes entre ambos países sin necesidad de realizar cuarentena desde mediados de abril y este es el primer caso en el que un turista da positivo tras su llegada a Nueva Zelanda, lo que ha provocado una suspensión de esta "burbuja de viajes".