Coronavirus.- La OIM advierte del riesgo que supone el cierre de fronteras de Colombia para los migrantes venezolanos

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido del impacto que tendrá en los migrantes venezolanos el cierre de la frontera de su país con Colombia, anunciado por este último país como medida para evitar la propagación del coronavirus, ya que les empujará a buscar vías ilegales y, por tanto, pasar desapercibidos si ya tienen la enfermedad.

En declaraciones en Ginebra, su portavoz, Joel Millman, ha subrayado que miles de venezolanos cruzan a diario hacia Colombia "para conseguir comida y medicinas", no solo para quedarse, de ahí que el cierre vaya a "afectar muchísimo a los migrantes".

Según el portavoz, el cierre de fronteras decretado por el Gobierno de Iván Duque incitará que los venezolanos sigan cruzando por rutas clandestinas, lo cual podría tener un mayor impacto a la larga que una migración regular y ordenada.

"Si están cruzando de manera ilegal en las noches en lugares no oficiales, y si están afectados por una enfermedad, sería aún peor, porque no solo da ganancias a los criminales que los ayudan a cruzar, sino que esconder intencionadamente o no las condiciones de mala salud es un peligro aún más fuerte", ha subrayado Millman.

En este sentido, ha dicho que la OIM entiende el motivo detrás de la decisión del Gobierno colombiano pero confía en que se trate de una medida temporal. "Necesitamos saber quién está cruzando. Por eso siempre hemos abogado por una migración segura, transparente y regular", ha subrayado. "Creemos que es bueno que los países puedan saber quién entra y tener la oportunidad de inspeccionarlos", ha agregado.

Según datos de la ONU, casi 5 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años huyendo de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Colombia es el país que más venezolanos acoge, más de 1,7 millones. Tanto Colombia como Venezuela han registrado ya casos de coronavirus, el primero superando ya el centenar y el segundo aproximándose a los 40.