Coronavirus.- La OMS pone en duda la aperturista estrategia británica contra el coronavirus

LONDRES, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud ha cuestionado la validez de la estrategia emprendida por el Gobierno británico para luchar contra la epidemia de coronavirus, y que pasa por mantener abiertos buena parte de los establecimientos y permitir las reuniones públicas con la confianza de desarrollar una inmunización colectiva ante la enfermedad.

Ante ello, la portavoz de la OMS, Margaret Harris, ha expresado sus dudas sobre esta solución porque no existe todavía una explicación exacta sobre la respuesta humana al virus.

"Todavía no sabemos lo suficiente sobre este virus. No lleva tanto tiempo en nuestra población como para saber cómo reaccionamos en términos inmunológicos", ha explicado en una entrevista a la BBC y recogida por 'The Guardian'.

"Cada virus funciona de manera diferente en su cuerpo y estimula un perfil inmunológico diferente. Podemos hablar de teorías, pero en este momento realmente nos estamos enfrentando una situación en la que tenemos que emprender medidas", ha declarado. En Reino Unido se han confirmado 798 casos de coronavirus.